Il giovane Montalbano – Sette lunedì: tutto quello che c’è da sapere sul film

Sette lunedì è il sesto e ultimo episodio della prima stagione di Il giovane Montalbano, la serie TV ideata proprio da Andrea Camilleri nelle quali vengono raccontate le varie indagini svolte dal celebre commissario ma nei suoi primi anni di lavoro a Vigata. In questo film il commissario Montalbano dovrà indagare sulla morte di un certo Attilio Gambardella e sull’uccisione di alcuni animali che avviene ogni lunedì per diverse settimane: scoprirà così una setta estremista-religiosa. A causa di queste indagini, Salvo Montalbano dovrà rinunciare a una vacanza che aveva organizzato con Livia. La ragazza però decidere di partire ugualmente con un misterioso accompagnatore.

Sette lunedì: le location del film de Il giovane Montalbano

Le riprese dei vari film de Il giovane Montalbano sono state effettuate in vari luoghi della Sicilia, esattamente come avviene per le puntate de Il Commissario Montalbano.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Non va poi dimenticato il palazzo del Comune di Scicli, che in TV lo conosciamo come il commissariato di polizia nel quale lavora Salvo Montalbano.

Sette lunedì: il cast del film de Il giovane Montalbano

A interpretare il giovane commissario Montalbano è Michele Riondino. Alessio Vassallo è il vice Mimì Augello, Andrea Todona impersona invece l’ispettore Carmine Fazio. L’agente Agatino Catarella, altro storico personaggio della saga del commissario Montalbano, è invece interpretato da Fabrizio Pizzuto.

Nel cast de Sette lunedì troviamo poi anche Nino D’Agata, Giorgia Siniconi e Perla Giordano.

