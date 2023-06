Ecco quali sono le splendide location di Il faro dei ricordi, il film sentimentale con protagonisti Sam Page e Amanda Schull.

Se vi piacciono i film sentimentali, Il faro dei ricordi fa certamente al caso vostro: Jack è un veterano della guerra in Iraq che, dopo la morte della moglie Lizzie, decide di partire per un viaggio con i figli Nikki e Tyler. I te si recano a Channing, un piccolo paese che si affaccia sull’oceano dove Lizzie è cresciuto e dove i suoi genitori di Lizzie: proprio durante questo viaggio l’uomo riuscirà a ricucire i rapporti con i suoceri, ristruttiereà il vecchio faro in memoria della moglie e farà anche un incontro speciale. Vediamo ora quali sono le location di Il faro dei ricordi.

Il faro dei ricordi: le location del film

Dove è stato girato girato Il faro dei ricordi? Quel caratteristico faro, che dà anche il titolo al film, è chiamato Old Baldly e si trova a Bald Head Island, un’isola in mezzo all’oceano Atlantico che si trova di fronte alla Carolina del Nord.

Ma oltre che sulla caratteristica isola dove è presente il faro, il film è stato girato in gran parte anche in un’altra località degli Stati Uniti: la città di Wilmington, nel Delaware. Proprio le location e gli splendidi paesaggi sono uno dei punti di forza di questo film.

Il faro dei ricordi: il cast del film

Il protagonista principale de Il faro dei ricordi è Sam Page, che interpreta il ruolo di Jack. La moglie Lizzie è invece impersonata da Amanda Schull. Nel cast de Il faro dei ricordi sono poi presenti anche Madeline Grace Popovich, Gavin Borders, Bryant Prince, Elizabeth Becka, Bill Winkler, Alexa Blair Robertson, Joe Cranford, Zoey Dean, Deena A. Delfosse, Keeley Kollmann, Samantha Larkin e Larry Thorne Jr.

