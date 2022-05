Alberico Lemme, meglio conosciuto come il Dottor Lemme, nasce l’11 febbraio 1958. Lemme, Farmacista e Consulente Alimentare, nel 2000 fonda “Filosofia Alimentare” una scuola di pensiero avanguardista e controcorrente, dove il paradosso regola il meccanismo: “Bisogna mangiare per dimagrire”. Ad oggi quasi 50 mila persone hanno sconfitto sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione e bulimia, mangiando cibi comuni e a sazietà.

Il viaggio culinario del Dottor Lemme è innovativo e salutare e senza restrizioni impossibili, come succede alle normali diete che, al contrario, vengono abbandonate dai pazienti per gli enormi sacrifici che impongono.

Alberico Lemme ha sempre dichiarato come il suo piano alimentare sia immune al problema poiché personalizzato nel minimo dettaglio. Il Dottor Lemme è sempre a disposizione per i suoi cadetti in quanto sostiene che “Tutto questo è possibile perché sono h24 su due numeri di telefono. La persona, nel momento in cui si trova in pizzeria, in gelateria o dalla suocera, mi può chiamare, leggere il menu o dirmi cosa c’è sul tavolo e io la consiglio. Se quello che mangia da un punto di vista metabolico ormonale è un errore, io so cosa fargli mangiare il giorno dopo per correggerlo. Il soggetto piacevolmente sorpreso continua a dimagrire soddisfatto e felice”.

Che cosa è l’Accademia del Dottor Lemme?

Il Dottor Lemme ha fondato l’Accademia per trasmettere ai cadetti che il suo è un percorso educativo alimentare in chiave biochimica in funzione ormonale, unico al mondo, dove si mettono in discussione tutti i dogmi della dietologia ufficiale, con dimostrazioni sul piano scientifico e con risultati tangibili e reali.A sostegno della sua Filosofia Alimentare, Alberico Lemme ha pubblicato vari libri sul tema in modo che tutti abbiano la possibilità di studiare e comprendere il suo metodo.

Da alcuni mesi, Il Dottor Lemme ha lanciato un programma di corsi di cucina adatto a tutti, anche ai migliori chef stellati; l’ultimo appuntamento si è concluso proprio la scorsa domenica 22 maggio. I corsi di cucina durano circa 8 ore, durante le quali il Dottor Lemme mette a disposizione Chef da lui formati ad insegnare ai partecipanti come preparare velocemente a casa propria piatti prelibati, scenografici ma salutari, dagli antipasti ai dessert, in modo che poi possano proporli sia in famiglia che ai propri ospiti.

Il Dottor Lemme e il suo Ristolemme

Il Dottor Lemme ha anche aperto un ristorante a Desio, nella provincia di Monza e della Brianza, l’unico ristorante al mondo dove si mangia per dimagrire e ci si cura con il cibo. Un nuovo concetto di ristorazione guida il locale del Dottor Lemme, unico nel suo genere, che mette al primo posto la salute dell’avventore e che vuole rieducare ai sapori chi si avvicina a questa nuova filosofia del mangiare.

Alberico Lemme ha anche creato la Fabbrica del Benessere, la prima azienda alimentare al mondo che non utilizza conservanti, coloranti e additivi, in cui al centro c’è la salute della persona. Lemme ha messo a punto un rivoluzionario protocollo di lavoro per i suoi 30 dipendenti. Nella Fabbrica del Benessere vengono preparati molti alimenti come pane, pizze, focacce, cioccolata e cioccolatini, pasticceria, primi piatti, piatti a base di carne, di pesce, di verdure, bibite e gelati, con ingredienti di prima qualità, macinando i cereali con mulini a pietra e mulini brevettati.

Il Dottor Lemme e la sua App “RIVOLUZIONE DIMAGRANTE”

Le pietanze preparate con la Filosofia Alimentare del Dottor Lemme e creati nella Fabbrica del Benessere sono acquistabili sull’app proprietaria RIVOLUZIONE DIMAGRANTE, https://webapp.rivoluzionedimagrante.it/ , L’app, inoltre, presenta nella sezione Novità-audio brevi messaggi vocali utili per apprendere il metodo di dimagrimento. e che spiegano in modo dettagliato quale sia la Filosofia Alimentare del Dottor Lemme. Un pensiero avanguardista e controcorrente che dà alle persone la possibilità di mangiare per dimagrire.

All’interno dell’App, è possibile trovare ricche sezioni audio e video che lo stesso Dottor Lemme pubblica quotidianamente. Si tratta di nozioni didattiche in cui approfondisce i concetti fondamentali della sua Filosofia Alimentare.

Il Dottor Lemme, il dietologo dei Vip

Il Dottor Lemme è anche conosciuto come “dietologo dei VIP” per aver curato vari personaggi famosi, del teatro e della lirica, artisti di fama internazionale, grandi imprenditori e uomini di Stato. Alberico Lemme ha inoltre avutotra i suoi numerosissimi pazienti 1800 medici, dato che dice molto sull’importanza della Dieta Lemme.

Negli anni il Dottor Lemme ha partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici ed è spesso presente sulle più importanti testate giornalistiche e riviste nazionali che scrivono di lui o ne pubblicano le interviste.

