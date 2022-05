Il servizio postale dell’Ucraina ha messo in vendita il francobollo con il soldato che fa il dito medio alla Moskva: progetto per il Paese.

Ukrposhta, il servizio postale ucraino, ha messo in vendita il francobollo con il soldato che fa il dito medio alla Moskva. Non si tratta, però, dell’unico gadget anti-Russia disponibile online. Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza e servirà per supportare l’Ucraina durante la terribile guerra iniziata da Vladimir Putin.

Ucraina: in vendita il francobollo con il dito medio alla Moskva

Senza ombra di dubbio, tra i tanti gadget che l’Ukrposhta ha messo in vendita online, il francobollo è quello che attira maggiore attenzione. Si tratta, infatti, dell’opera disegnata da Borys Groch e presentata alla Nazione da Ermine Dzheppar, vice ministra degli Esteri dell’Ucraina. L’immagine in questione vede un soldato del Paese di Zelensky fare il dito medio ad una barca che va a fondo. Si tratta della rappresentazione dell’affondamento della Moskva, avvenuto il 14 aprile 2022, e riprende la giornata in cui tredici marinai ucraini, di stanza sull’Isola dei Serpenti, hanno salutato in modo particolare una nave russa.

Il francobollo non è l’unico gadget anti-Russia messo in commercio su eBay dall’Ucraina. Ci sono anche t-shirt, felpe e materiale di cancelleria. Ovviamente, tutti gli oggetti hanno la medesima stampa: il soldato ucraino che alza il dito medio alla Moskva. “Oggi Ukrposhta sta diventando la prima posta al mondo ad aprire il proprio negozio sulla piattaforma mondiale eBay. Adesso non ci saranno più code per acquistare il francobollo andato a ruba“, ha dichiarato Igor Smelyansky, direttore generale del servizio postale ucraino.

I gadget anti-Russia: prezzo del kit

Come già anticipato, la vendita del francobollo dell’Ucraina con il soldato che fa il dito medio alla Moskva e di tutti gli altri gadget serve per raccogliere fondi utili a supportare il Paese durante la guerra. Il kit che Ukrposhta ha messo online su eBay è composto da un foglio con i francobolli, una cartolina e una busta per lettere. Il prezzo è pari a 49,95 dollari, 5 dei quali saranno donati al servizio postale.

