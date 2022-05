A ridotto contenuto di zuccheri e ricche di proteine, le creme spalmabili aiutano a mantenersi in forma senza rinunciare al gusto: scopriamo le più amate da Chiara Ferragni.

Mangiare sano non significa rinunciare al gusto e a tutto ciò che è dolce: le creme proteiche spalmabili, ad esempio, permettono di inserire nell’alimentazione quotidiana prodotti nutrienti e ricchi di sapore ma a basso contenuto di zuccheri. Un’ottima alternativa per assumere un adeguato apporto di proteine e fare il pieno di energia, affrontando la giornata al meglio.

Lo sa bene Chiara Ferragni, che ama tenersi in forma e apprezza tutte le qualità delle creme proteiche pronte da gustare. Nella lista della spesa dell’influencer più famosa del mondo e di suo marito Fedez, infatti, non mancano mai le protein cream Foodspring, brand fondato a Berlino nel 2013 e specializzato nella produzione di Premium Fitness Food.

Promuovendo uno stile di vita sano a trecentosessanta gradi, Foodspring sviluppa alimenti più naturali e innovativi garantendo sempre la massima qualità, offrendo agli utenti anche servizi di consulenza e Body Check gestiti da esperti per fornire consigli nutrizionali su misura, individuando la combinazione di prodotti adatta a ogni singola esigenza.

Le migliori creme spalmabili secondo Chiara Ferragni

Quali sono le migliori creme spalmabili? Chiara Ferragni non ha dubbi e in cima alle sue preferenze colloca la crema al caramello salato, da tempo un best seller di Foodspring: anche una semplice pizza può trasformarsi in una merenda golosa se arricchita con una selezione di creme proteiche, tra cui la crema proteica Duo alle nocciole e proteine Whey, la crema proteica alla nocciola e la crema proteica al cocco croccante.

Queste tre creme spalmabili, tra i prodotti più venduti di Foodspring, sono acquistabili anche insieme.

Crema Proteica Pack 3 in 1

FoodSpring ACQUISTA ORA

Tutti i benefici delle creme proteiche Foodspring

Un basso contenuto di zucchero e un elevato apporto proteico sono due delle caratteristiche principali delle creme spalmabili Foodspring, che ha messo a punto una ricetta ad hoc per consentire ai consumatori di raggiungere con successo ogni obiettivo di salute e di fitness.

Ricche di proteine del siero di latte di prima qualità e nutrienti preziosi che favoriscono una migliore funzione muscolare, queste creme si basano su materie prime selezionate in modo meticoloso e su un processo produttivo volto a mantenere inalterato il contenuto nutrizionale.

Sottoposte a severi controlli di qualità e a una precisa lavorazione artigianale, le creme Foodspring non contengono zuccheri aggiunti e sono prive sia di aromi artificiali sia di olio di palma, sostituito con l’olio di girasole che conferisce a ciascun prodotto la caratteristica cremosità.

Le creme proteiche più vendute dal brand vantano l’85% di zucchero in meno rispetto alle creme dolci standard disponibili sul mercato, garantendo comunque un gusto dolce e piacevole: il merito è del maltitolo, che assicura un livello di dolcezza pari al 75-80% rispetto allo zucchero bianco, pur caratterizzandosi per un contenuto calorico decisamente inferiore.

Come abbinare le creme proteiche

Puntando su leggerezza e versatilità, ogni crema Foodspring si sposa perfettamente con una lunga serie di alimenti, dai pancake alle fette di pane tostato, dal muesli fino ai deliziosi brownies.

Ideale da consumare durante la prima colazione, la crema proteica è anche perfetta per organizzare uno spuntino veloce e nutriente a metà mattina o a metà pomeriggio anche prima di dedicarsi all’attività fisica, così come per arricchire un frullato, uno smoothie o una semplice salsa.

I possibili abbinamenti sono molteplici e tra questi la pizza occupa un posto speciale, come assicura la stessa Chiara Ferragni. Nulla vieta, infine, di gustare la crema al naturale, prelevandola direttamente dal barattolo con un cucchiaino e assaporandola così com’è.

Quali creme provare? Recensioni e consigli

Chi si approccia per la prima volta al mondo delle creme proteiche Foodspring ha solo l’imbarazzo della scelta. Per “copiare” qualche idea golosa basta affidarsi alle opinioni di 7.500 utenti che hanno sperimentato le creme Foodspring esprimendo una valutazione media di 4,8 su 5:

“È la mia crema spalmabile preferita. Non ha nulla da invidiare a quelle piene di zuccheri e grassi saturi, è deliziosa e crea dipendenza. Ha un gusto davvero ottimo, la consistenza è perfetta e si spalma benissimo, io la mangio a colazione ma è anche una coccola quando ho voglia di qualcosa di dolce senza poi sentirmi in colpa. A casa nostra non manca mai :-).”

C’è anche chi dispensa ottimi consigli per gustare al meglio le varie tipologie di creme:

“Buona, cremosa, ottima nello yogurt coi cereali a colazione”.

Non mancano i giudizi positivi sulla crema proteica vegana alla nocciola, 100% vegetale e biologica:

“Mi piace tantissimo. Spalmata su gallette di mais o sui protein cookies (sempre di Foodspring) è la fine del mondo! Non è troppo dolce e si sente molto la nocciola. La consiglio a chi vuole limitare il latte o a chi è vegano!”

Dove acquistare le creme proteiche Foodspring

Tutte le creme spalmabili Foodspring sono disponibili cliccando su questo link.

La gamma di prodotti include anche il burro di arachidi certificato Bio al 100% e la linea vegana.

Iscrivendosi alla Newsletter si ha la possibilità di restare sempre aggiornati sulle novità e sulle promozioni del mondo Foodspring, ma non solo: con la registrazione si ottiene subito uno sconto del 10% sugli ordini effettuati.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG