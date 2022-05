Luigi Strangis è il giovane vincitore della ventunesima edizione di Amici, il famoso talent di Maria De Filippi che, ogni anno, sforna dei veri e propri talenti nel campo della musica.

Quest’anno a farsi notare c’è stato proprio Luigi Stranis che, tra le altre cose, ha avuto modo di mostrare le sue qualità di musicista, facendo ascoltare brani speciali tra i quali spicca in assoluto “Tienimi stanotte”. Ma a chi è dedicata davvero, questa canzone? Ecco le parole del cantante.

Il brano Tienimi stanotte è stato scritto da Giordana Angi e prodotto dallo stesso Luigi e da Gabriele Cannarozzo.

La canzone è estremamente orecchiabile e ha un ritmo leggero, di quelli che ti rimangono dentro spingendoti a canticchiarla per tutto il tempo.

Un brano ha frasi che spingono ad immaginare chiaramente una canzone d’amore.

“La prima cosa che penso quando mi sveglio

mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso, sulle ossa

il tuo inchiostro addosso, sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro

scelgo te.”

Una sorta di dedica a restare uniti, a cogliere il momento senza preoccuparsi del futuro e a tenersi stretti di notte, dimenticando la ragione e vivendo d’istinto.

Perché gli occhi dell’altra sono la cura per un mondo a volte difficile, nonché l’unico modo per sentirsi.

“E sono al tappeto

m’innamoro sicuro

il mondo è una bestia

nei tuoi occhi mi curo”

Una canzone che parla quindi d’amore, pur senza specificare a chi è dedicato. E questo anche se nel video appaiono due giovani, visibilmente alle prese con il primo amore.

Nonostante un testo che sembra non lasciar spazio a dubbi di alcun tipo, in un intervista a Generazione Z, Luigi Strangis, ha dichiarato di aver dedicato questa canzone a se stesso.

A suo dire, la canzone rappresenta infatti una dedica a lasciarsi andare e a vivere la vita senza troppi pensieri. Un dialogo interiore che mira a far emergere l’importanza delle emozioni del viverle liberamente.

