Il 6 gennaio 1980 è stato assassinato il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella: il 19 marzo 2020 arriva al cinema Il delitto Mattarella.

Era domenica 6 gennaio del 1980 quando a Palermo venne ucciso Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Sicilia. Uno dei tanti, troppi, delitti di mafia che hanno segnato la storia d’Italia. Per l’assassino vennero condannati all’ergastolo diversi boss mafiosi quali mandanti, tra questi Totò Riina, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò e Bernardo Brusca. Per ricordare Piersanti Mattarella, il regista Aurelio Grimaldi dal 19 marzo 2020 porta nelle sale cinematografiche Il delitto Mattarella, film che ripercorre la storia dell’omicidio, inquadrandolo all’interno del particolare clima politico di quel periodo.

Il delitto Mattarella: il cast del film

Come detto in precedenza, il regista de Il delitto Mattarella è Aurelio Grimaldi, gli attori protagonisti della pellicola sono invece David Coco (che interpreta proprio l’ex presidente della Regione Sicilia), Antonio Alveario (che in precedenza ha vestito i panni del boss Totò Riina in La mafia uccide solo d’estate) , Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, Francesco Di Leva, Donatella Finocchiaro.

E poi ancora Lollo Franco, Sergio Friscia, Ivan Giambirtone, Leo Gullotta, Guia Jelo, Francesco La Mantia, Tuccio Musumeci, Tony Sperandeo, Andrea Tidona e Vittorio Magazzù.

Una curiosità riguardo a David Coco: in Il delitto Mattarella interpreta una delle più illustri vittime di mafia, nella serie TV Il cacciatore ha invece vestito i panni del boss Leoluca Bagarella.

Piersanti Mattarella: le opere dedicate all’ex presidente

Piersanti Mattarella era il fratello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il film diretto da Aurelio Grimaldi non è la prima opera dedicata alla sua figura e che racconta il suo omicidio mentre erano in auto con la moglie, le figlie e la suocera.

In occasione del trentesimo anniversario dalla morte, è stato anche dedicato uno speciale documentario prodotto dalla Rai e trasmesso nell’ambito del programma La grande storia.

