Un uomo di 35 anni è riuscito a catturare il coccodrillo e ha toglierli la gomma al collo che, alla lunga, poteva soffocare l’animale.

In Indonesia, da circa 6 anni un coccodrillo era bloccato da una gomma di una motocicletta che gli faceva da “collare”. Alla lunga poteva diventare molto pericoloso per l’animale che, per fortuna, è stato liberato grazie al coraggioso intervento di un abitante.

Il coccodrillo ora sta bene ed è finalmente libero

Come riporta Today: “Era da diverso tempo che le autorità locali e alcuni residenti della città di Palu cercavano invano di avvicinare il grosso rettile, temendo che potesse soffocare con la crescita delle sue dimensioni. Nel 2020 il anche il noto presentatore televisivo australiano ed esperto di coccodrilli Matthew Nicholas Wright aveva tentato di intrappolare l’animale per poi aiutarlo, ma senza successo. “

Alla fine il residente che lo ha salvato ha dichiarato: “Ci ho messo tre settimane per rintracciare il rettile. Ho fatto tutto da solo: prima ho allestito una trappola con polli e anatre come esca, poi al secondo tentativo, sono riuscito a prenderlo”. Tilli, con l’aiuto di altre persone hanno portato il coccodrillo arriva per poi togliergli il collare di gomma che lo avrebbe soffocato, salvandogli la vita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG