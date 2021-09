La coppia si gode dei momenti di pace e relax in un favoloso resort in Messico e Marcell non manca di scrivere una bellissima dedica a Nicole

Il campione Marcell Jacobs si gode le sue splendide vacanze con sua moglie, Nicole Daza. Belli e baciati dal sole i due si mostrano in vacanza in Messico. Non si fanno mancare nulla, piscina e posti di lusso e lo condividono con i follower.

Jacobs e Nicole in vacanza: la dedica del campione a sua moglie

Sono in un bellissimo resort messicano, TRS Coral Hotel, a godersi un po’ di vacanze. Marcell e sua moglie Nicole si mostrano in una foto sui social insieme, sereni e spensierati e il campione non manca di fare una dedica speciale alla donna della sua vita: “Una vacanza meravigliosa che solo con la mia complice potevo condividere.. ti amo amore”. Una bellissima coppia che sembra perdurare.