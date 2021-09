Guenda si è operata e sta bene, lo racconta la stessa ex gieffina sui social ringraziando il personale medico che si è preso cura di lei

Guenda Goria, conosciuta per aver partecipato alla scorsa edizione del GF Vip, si è operata al San Raffaele di Milano per endometriosi. Sui social l’ex gieffina condivide uno scatto post-operazione per avvisare i suoi fan che l’intervento è andato a buon fine e che sta bene.

Operazione andata a buon fine per Guenda Goria: le dichiarazioni dell’ex gieffina

Come già aveva parlato ampiamente sui social, Guenda Goria soffre di un disturbo molto frequente nelle donne, l’endometriosi. Questa malattia può causare gravi infiammazioni dell’utero e di vescica e intestino diventando molto grave. Ricoverata al San Raffaele, Guenda ha subito un’ulteriore operazione che è andata a buon fine, sul Instagram scrive: “Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele.”