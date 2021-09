Secondo Guendalina Canessa è stato diffamato da un giornalista che lo accuse di fatti abbastanza gravi riguardo la sua attuale fidanzata

Non ci sta Guendalina Canessa che sui social attacca un misterioso giornalista che avrebbe riportato fake news sul suo ex marito, Daniele Interrante. Le accuse rivolte all’ex opinionista sono di essere stato con la sua attuale ragazza, Margherita Magri, quando lei era ancora minorenne. Fatto smentito anche da Guendalina che lo difende a spada tratta.

La fake news su Daniele e la dura replica di Guendalina Canessa

Il giornalista che avrebbe messo in giro questa fake news risponde al nome di Investigatore Social e ha accusato Daniele Interrante di essersi messo con la sua fidanzata quando lei non aveva ancora 18 anni: “Oggi Daniele vive la su vita in disparte, a Milano, con la sua fidanzata Margherita. I due convivono a Milano da oltre due anni. Inizialmente nascosti, dato che lei all’epoca dei fatti era minorenne, ora però ha 20 anni, va all’università. Ragazza acqua e sapone, questa volta il sentimento c’è… i due sono molto affiatati per ora. Il nostro Daniele Interrante è addirittura più grande del suocero, infatti Daniele ne ha 40, il padre di Margherita 39. 20 gli anni di differenza tra Daniele e la fidanzata, che per ora sembrano reggere. Ogni tanto ospitano anche la figlia avuta dall’ex Guendalina.“

Arriva subito la dura replica e smentita di Guendalina Canessa che difende l’ex marito e padre di sua figlia, in una storia su Instagram: “Hanno pubblicato degli articoli indegni, con un sacco di eresie. Daniele non si è fidanzato quando lei era minorenne, suo padre non ha l’età di Daniele, ma ha 58 anni e Daniele ne deve fare 41. Sono felicemente innamorati e quando si sono messi assieme lei era maggiorenne. Quindi, le parole hanno un peso. Informatevi prima di dire delle falsità e delle castronerie. E non fate passare il padre di mia figlia per quello che non è“.