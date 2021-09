Il noto e giovane tiktoker sfila sul red carpet della Mostra di Venezia e rivela della sua volontà di diventare un attore

Ha solo 21 anni ed è uno dei personaggi più seguiti sulla nuova piattaforma Tik Tok. Persino più seguito di Chiara Ferragni, oggi Khaby Lame ha un grande sogno nel cassetto: recitare. Forse aver preso parte alla 78esima Edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha contribuito ad accrescere il suo desiderio, ma intanto il noto tiktoker si gode la compagnia dei “big” del cinema per un selfie fugace.

Khaby Lame: “Il mio sogno è quello di diventare attore“

Nonostante la sua giovanissima età, Khaby Lame ha già stregato tutti con i suoi divertenti “siparietti” su Tik Tok. Il suo obiettivo però non si limita ai video ma ha un sogno molto più grande: “Voglio studiare cinema. Il mio sogno è quello di diventare attore. La mia aspirazione è quella di diventare come Will Smith, che seguo fin da bambino. C’è tanto lavoro dietro, bisogna studiare. Mi preparerò come si deve e un giorno spero di entrare in questo mondo“.

Mentre pensa al suo futuro, il noto tiktoker sfila sul red carpet di una delle mostre di cinema più importanti in assoluto e non è neanche da solo! No, in sua compagnia ci sono gli attori Salvatore Esposito, Alessandro Riggio e Darko Perich che hanno posato per un selfie con il giovane Lame. Che dire, non male per essere solo agli esordi.