L’attore noto per la serie The Wire e Boardwalk Empire, Michael K. Williams, ci ha lasciati all’età di 54 anni

L’attore di The Wire e Boardwalk Empire, Michael K. Williams, è morto ieri nel suo appartamento, a soli 54 anni. Ancora non sono stati accertati i motivi del decesso e la polizia e le autorità sono sul luogo per accertamenti. La star del cinema che aveva una lunga carriera di successi è scomparsa prematuramente lasciando la famiglia nel dolore.

Michael K. Williams morto per overdose? La polizia sta indagando sulle cause

Ieri l’attore Michael K. Williams, è stato trovato morto all’interno del suo appartamento, a Brooklyn. Tramite un comunicato ufficiale la famiglia lo ha annunciato alla stampa chiedendo la massima riservatezza e discrezione per il loro dolore. Nonostante alcune indiscrezioni parlano di overdose, non sono ancora chiare le circostanze in cui la star è morta. Sono in corso le indagine per chiarire l’accaduto e portare alla luce gli avvenimenti di quelle ore.