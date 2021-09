Il cantante ha deciso di imprimere il nome del marito sulla sua pelle per sempre, come dedica d’amore e l’ha condivisa con i suoi follower

Amato e apprezzato dal mondo musicale, il cantante di “Perdono” ha dedicato un tatuaggio a suo marito, con inciso il suo nome: Victor Allen. Non è solo romantico nelle sue canzoni, Tiziano Ferro ha dato dimostrazione a tutti di esserlo anche nella sua vita privata con questa bellissima dimostrazione, che ha condiviso sui social.

Tiziano Ferro si tatua “Vic” sul braccio: una dedica speciale a suo marito

Sposati da due anni, Tiziano Ferro e Victor Allen sono sempre più innamorati e vivono insieme a Los Angeles. Per dimostrare il suo amore il cantante ha deciso di tutuare sul braccio la scritta “Vic” e di condividerla sui social con la frase: “Ai tatuaggi come scudo sulle vene…”. Una dedica molto profonda e speciale che fa capire come i due siano profondamente legati.