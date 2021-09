Stanca di tutte le critiche sull’andamento delle Olimpiadi, Paola Egonu replica su Instagram mettendo in risalto l’oro ottenuto dalla squadra

Dopo le recenti critiche che l’hanno vista protagonista, Paola Egonu replica sui social con dei post esplicativi che raccontano i suoi traguardi e quelli della sua squadra. Non sono stati pochi, critici e non, a “rinfacciare” duramente alla campionessa di aver fatto delle pessime Olimpiadi. La Egonu non ne può più e si prende la sua rivincita.

La Egonu reagisce alle critiche: “Siamo state la dimostrazione che dalle sconfitte si può crescere, rinascere e tornare più forti”

Con tre post su Instagram, ognuno accompagnato da una foto e una dedica alle compagne, Paola ha rimarcato gli ultimi ottimi risultati raggiunti da lei e dalla sua squadra. Nonostante alle Olimpiadi non abbia brillato i risultati sono comunque arrivati. Ecco i post di seguito:

“E’ tutto vero. Quello che fino a sabato era solo un sogno custodito gelosamente in fondo al cassetto ora è realtà.

Il primo oro con la maglia del mio, del nostro Paese, è difficile da spiegare e probabilmente non si dimenticherà mai.

E’ stata un’estate lunga, a tratti lunghissima. Abbiamo lavorato tanto, ogni giorno, tutte. Ognuna di noi ci ha messo qualcosa, ha combattuto, ci ha creduto e soprattutto non ha mai mollato.“

“Questo trionfo lo dedichiamo a noi. Non posso che ringraziare lo staff e tutte le mie compagne per avermi supportata e spesso sopportata (mi rendo conto di non essere stata sempre semplice) in questi mesi. E’ stato un piacere ed un onore condividere questo percorso con voi. Non dirò che è stato tutto facile. Di sicuro il finale è stato però molto bello.

Questo, oggi, è la sola cosa che conta.”

“Siamo state la dimostrazione che dalle sconfitte si può crescere, rinascere e tornare più forti.

Un grande in bocca al lupo a tutte noi per la stagione che ci attende. A @sarahluisafahr ed a @caterinabosetti l’in bocca al lupo più grande per il migliore e più rapido recupero possibile. Questo trofeo è anche vostro. Ci vediamo in campo, lì dove sappiamo dare le nostre risposte più belle. A presto, Paola”