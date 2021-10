Dopo un periodo di distacco dai social, l’ex gieffino torna sui social con un tenero con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez.

Sono trascorsi giusto 6 giorni da quando Ignazio Moser annunciò che si sarebbe preso una pausa dai social in quanto in fase di accertamento in merito a dei piccoli problemi di salute.

Il suo massiccio seguito ovviamente si è fortemente preoccupato, in quanto il ragazzo non è stato molto chiaro circa le sue problematiche, tant’è che questo suo silenzio ha destato numerose preoccupazioni. Non è passata neanche una settimana e l’ex gieffino è tornato di nuovo sui social tramite un dolcissimo scatto (che vi mostriamo qui), in compagnia della sua amata Cecilia Rodriguez.

“Amorterapia”: uno selfie un po’ sfocato, ma comunque ben visibile a tutti. Il ragazzo sembra ancora palesemente in pensiero, tuttavia, l’amore e l’apprensione della sua fidanzata sono un valido aiuto per lui in questo periodo difficile. Ignazio e la sorella minore di Belen si sono conosciuti al Grande Fratello Vip: da quel momento, non si sono più separati. Un amore che ha appassionato moltissimi telespettatori e continua ancora oggi, emozionando sempre nella stessa maniera.

Auguriamo ad Ignazio di riprendersi presto! Vi piace questa coppia?