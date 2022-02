I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? È il documentario che racconta la storia di Serena Mollicone, la diciottenne uccisa nel 2001.

Tra i vari casi di cronaca nera dell’Italia dei primo anni 2000, uno di quelli che ha più colpito l’opinione pubblica è il cosiddetto Delitto di Arce che ha portato alla morte della diciottenne Serena Mollicone. Il caso di cronaca nera è raccontato da I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?. Nel corso del documentario verranno raccontati i fatti accaduti nel 2001 cercando di fare chiarezza sui motivi che hanno portato all’assassino della giovane Serena Mollicone. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?.

I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?: dove vederlo in TV e in streaming

I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? è possibile vederlo sulla piattaforma streaming Discovery Plus ma il docufilm è stato trasmesso in chiaro anche sul canale Nove. Venerdì 25 febbraio 2022 va in onda una replica del docufilm in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, proprio sul canale Nove.

I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?: la storia vera

La sera del 1° giugno 2001 scompare da Arce, un paese in provincia di Frosinone, la diciottenne Serena Mollicone. Quella mattina la ragazza si era recata all’ospedale di Isola del Liri per sottoporsi a un esame radiografico. Terminata la visita medica, intorno alle 9.30, acquista in una panetteria alcuni pezzi di pizza e dei cornetti. Di lei non si poi nulla fino a quando non viene trovata morta due giorni dopo.

Le indagini successivo hanno permesso di scoprire che l’omicidio è avvenuto all’interno della caserma dei Carabinieri di Arce. Le indagini sono però ancora in corso e non c’è ancora chiarezza su chi ha ucciso Serena Mollicone e perché l’abbia ammazzata.

