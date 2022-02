Un weekend speciale a Verissimo, il programma pomeridiano del weekend in onda su Canale 5 sabato 26 e domenica 27 febbraio, condotto come sempre da Silvia Toffanin.

Sabato 26 febbraio, infatti, vedremo nel salotto della Toffanin una grande star internazionale, ovvero Robert Pattinson, protagonista di un film di prossima uscita, The Batman.

L’attore rilascerà un’intervista esclusiva per tutti i suoi fan, raccontando della sua brillante carriera, partita dalla celebre saga di Twilight.

Ci saranno anche tanti ospiti a Verissimo questo weekend, che racconteranno la loro vita e la loro carriera.

Tra questi un’icona del calcio: Beppe Signori. In studio, poi, Maria Grazia Cucinotta, direttamente da Sanremo Ana Mena, l’impegno nella mototerapia di Vanni Oddera. Infine, spazio alla storie di “C’è posta per te” con quella di una mamma e una figlia, Giovanna e Roberta.

Domenica a Verissimo prima intervista per una grande coppia del tennis italiano: Fabio Fognini e Flavia Pennetta, il fascino senza tempo di Kabir Bedi e le straordinarie emozioni dei neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, insieme a quelle della nonna Eleonora Giorgi. Infine, ospiti del talk show le voci potenti e uniche di Rita Pavone e Fausto Leali e l’incontro con l’attrice Giusy Buscemi.

