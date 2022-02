Ecco le prime indiscrezioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: la coppia Sossio e Ursula dovrebbe tornare in studio per raccontare il suo amore.

Uomini e Donne torna con i suoi protagonisti per un nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi. In base alle anticipazioni del web, Gemma Galgani dovrebbe rifiutare il cavaliere venuto a conoscerla perchè poco interessata. Intanto Matteo Ranieri sarà assente in studio, cosa sta succedendo?

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Ecco cosa succederà oggi a Uomini e Donne

Come riporta Il Sussidiario: “Ospiti in studio, infatti, dovrebbero essere Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, dopo essersi incontrati e innamorati, hanno formato una famiglia insieme con la nascita della piccola Bianca. La coppia ha anche affrontato una piccola crisi che è riuscita a superare brillantemente.”

Per quanto riguarda il trono classico, grande assente sarà Matteo Ranieri. Il tronista non sarà presente in studio perchè sceglie Federica o perchè è andato a riprendersi Denise? La corteggiatrice napoletana ha detto di tenere molto a lui, ma il fatto di essere mamma la frena molto per paura di soffrire. Cosa succederà? Lo scopriremo alle 14:45 su Canale 5 con il consueto appuntamento del dating show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG