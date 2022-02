Clamoroso colpo di scena di Maria De Filippi che dopo il gossip su una presunta crisi tra lui e Ilary ha invitato proprio l’ex capitano in trasmissione.

Francesco Totti sarà ospite di C’è posta per te, per la sesta puntata dell’amato show condotto da Maria De Filippi. L’ex capitano è reduce da una ventata di gossip su una presunta crisi con Ilary Blasi e un nuovo flirt con una certa Noemi. Che la conduttrice Mediaset lo abbia fatto intenzionalmente? Certo è una strana coincidenza di tempi.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Totti parlerà della sua crisi con Ilary?

Come riporta TvBlog: “Francesco Totti è senza dubbio il personaggio nostrano più chiacchierato della settimana, insieme a Ilary Blasi, per via delle indiscrezioni relativamente alla presunta crisi del loro matrimonio. Una notizia che sfiora le questioni televisive, Isola dei famosi compresa, come vi abbiamo raccontato da queste parti. In questo caso appare complicato immaginare che nella scelta di Maria De Filippi di piazzare l’ospitata di Totti nella puntata di questa settimana non ci sia una maliziosa strategia di cavalcare l’onda mediatica, peraltro con un programma televisivo registrato. Nel corso dell’ospitata dell’ex capitano della Roma ci saranno riferimenti, anche impliciti, alla sua vita matrimoniale che finiranno per rimbalzare su social e siti?” Ecco il post ufficiale del programma:

Non potete assolutamente perdere l'appuntamento con #CePostaPerTe perché ci sarà lui: capitano e leggenda della Roma, unico e inimitabile @Totti 😍 Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/uRMIsvVxAK — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 24, 2022

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG