La band scala un successo dopo l’altro e vola a Las Vegas ad aprire il concerto dei Rolling Stones: Mike Jagger in persona li ringrazia.

E’ sicuramente un periodo molto fortunato e prolifico per i Maneskin: la band, infatti, dopo la vittoria a Sanremo e agli Eurovision, sta tagliando un traguardo dopo l’altro e, seppur giovanissimi, hanno raggiunto un successo non indifferente.

L’ultimo fra tanti, probabilmente, rappresenta un vero e proprio onore e riconoscimento per il gruppo, in quanto sono stati scelti per introdurre il concerto di un gruppo rock pezzo di storia del panorama musicale internazionale: ebbene sì, i nostri Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas!

“I Rolling Stones, una delle più grandi band della storia“: il Corriere cita alcune parole di Damiano David, frontman della band, pronunciate diverso tempo fa in merito a questo gruppo leggenda: probabilmente, al tempo, non immaginava neanche che, un giorno, avrebbe aperto proprio un loro concerto. E questa non è stata l’unica soddisfazione per la band.

Mick Jagger in persona, infatti, ha scelto di ringraziare i ragazzi su quel palco, al cospetto del quale, c’erano migliaia di persone. “Voglio ringraziare i Maneskin” queste le sue parole, contraddistinte dall’umiltà che solo artista che si possa definire tale riuscirebbe a pronunciare. Una delle tante, importanti, tappe del loro percorso, fatto, fino ad oggi, di tanti tanti successi e soddisfazione.

Siete contenti per i Maneskin?