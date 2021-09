Lunedì 27 settembre su Rai 1 va in onda la seconda puntata di I bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni.

Lunedì 27 settembre su Rai 1, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.35 circa, va in onda la seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3 (è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming collegandosi al sito o all’app RaiPlay). Il titolo del secondo episodio della terza stagione (in totale sono 6 gli episodi) è Vuoto: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

I bastardi di Pizzofalcone 3×2: le anticipazioni

L’indagine su cui l’ispettore Lojacono e i suoi agenti sono chiamati a risolvere in Vuoto riguarda la misteriosa scomparsa di una professoressa. La donna è molto amata dai suoi studenti ma non dal marito, con cui il rapporto è ormai del tutto compresso e l’uomo è arrivato addirittura a odiare la consorte.

Oltre a fare chiarezza sul caso della professoressa scomparso, Lojacono deve fare i conti anche con il commissario Elsa Martini, da poco arrivata nel commissariato, con l’ispettore interpretato da Alessandro Gassmann non è molto propenso a collaborare e a dividere la scena del crimine: non mancano i momenti di tensione ma proprio un’intuizione avuta dal commissario potrebbe essere la chiave di svolta per risolvere il caso. E’ davvero così?

Nel frattempo la PM Laura Piras è perseguitata da un misterioso stalker: la donna in un primo momento sottovaluterà il pericolo e non darà molto peso ad alcuni fatti, poi sarà però obbligata a farci i conti.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast

Ne I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivedremo ovviamente Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la Pm Laura Piras. Nel cast della fiction troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Marco Aragona, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro e Maria Vera Ratti.

