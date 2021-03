Nelle ultime settimane non si parla d’altro, di Lady Gaga e dei primi look vintage indossati sul set di House of Gucci. Outfit da cui possiamo prendere ispirazione.

La curiosità si fa sempre più grande nei confronti di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver, rispettivamente nei ruoli della signora e del signor Gucci. Un film che racconta l’omicidio dello stilista, di cui la moglie Patrizia Reggiani fu la mandante nel 1991.

E anche in questa occasione con le prime foto del set, pubblicate dalla stessa Lady Gaga, la cantate di Paparazzi non manca di darci lezioni di stile, in questo caso decisamente vintage.

House of Gucci: gli outfit vintage di Lady Gaga dal set

Anche se tra un po’ saluteremo l’inverno, uno dei look che ci ha conquistate di più, condiviso su Instagram da Lady Gaga, è proprio quello invernale. La cantante/attrice indossa un capello bianco in pelliccia, molto simile ad un colbacco russo, maglione nero con maniche a palloncino e bottoncini dorati e un pantalone nero a vita alta.

A valorizzare il suo look anche la scelta degli accessori: una cintura avvitata sui fianchi e bijoux voluminosi, come gli orecchini dorati che creano un forte contrasto con il total black del suo look. Girocollo e collane lunghe a catena completano un outfit vintage in linea con le ultime tendenze, segno che avremo molte lezioni di stile da portare a casa quando vedremo il film.

Lady Gaga: gli altri look dal set del film di Ridley Scott

Su Instagram è nato un account ufficiale dal nome thehouseofgucci, dal quale è possibile curiosare, e quindi copiare e farsi ispirare, sul set del film: una finestra perfetta sui look che vedremo nel film, e di quelli indossati da Lady Germanotta ce ne sono anche altri oltre a quello che vi abbiamo citato.

Parlando di accessori una cosa è certa: le perle sono tornate di moda quest’anno e probabilmente le vedremo e indosseremo ancora per qualche altro anno. In generale sul set di tendenza sono anche i gioielli dorati dalle forme morbide e quasi mai squadrati.

Ma un altro look che potremo copiare già a partire da questa primavera è uno degli ultimi apparsi su Instagram: un trench in stampa check a cui abbinare un foulard da annodare sotto il mento. Molto anni ’50.