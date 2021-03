Le collezioni autunno/inverno 2021-2022 della Milano Fashion Week di quest’anno ci hanno fatto sognare con i trend invernali e nuovi look.

Colori sgargianti, look che si fanno pura espressione del desiderio comune della moda, degli stilisti e anche a di tutti noi: tornare presto alla normalità, poter riempire il guardaroba anche di abiti scintillanti ed eleganti da indossare per eventi e serate speciali. Se per ora questa è solo una speranza – che attende solo di realizzarsi -, le passerelle ci invitano a sognare, ad immaginare i nostri look del prossimo inverno, concedendoci qualche anticipo dei prossimi trend in attesa della primavera.

Milano Fashion Week 2021: il capospalla, must-have spaziale

Capispalla modello trench, cappotti classici squadrati da portare a metà gamba, purché si facciano notare. Un trend che sintetizza a pieno Dolce e Gabbana: arcobaleno, maculati, argentati, i piumini, le giacche chemisier sono voluminosi, arrivati da un altro pianeta, decisamente spaziali.

– Il trend che possiamo rubare per la primavera? Parte proprio dalle nuance: colori arcobaleno, multicolor sfumati, tie dye, iniziano a dominare i look in the road già da questa primavera, che ama e approva i capi a blocchi di colore. E l’iridiscente che abbiamo visto sulla passerella di Dolce e Gabbana, illumina i capi anche della bella stagione.

Trend look dalla Milano Fashion Week: gli outfit a strati

Tendenza del prossimo autunno/inverno sarà la moda a strati, che soprattutto nelle mezze stagioni si rivela spesso un’arma vincente per essere pronte a tutti i cambi climatici della giornata.

– Ed è un escamotage per indossare abiti midi leggeri anche in inverno, abbinati a lupetti e maglioncini dal tessuto sottile, un outfit che possiamo rubare anche per questo mese di Marzo.

– E come suggerisce Ferragamo, persino i capispalla possono essere indossati a strati: al classico cappotto possiamo ad esempio abbinare mantelle oppure lunghi gilet in similpelle, giocando con i tessuti e con i colori.

– E tra le idee da rubare, il blazer lungo ed oversize da indossare anche come alternativa a capispalla leggeri, è probabile che sarà ancora per lungo tempo il must have prediletto del nostro armadio. Da indossare davvero su tutto e con tutto, anche con gli shorts.