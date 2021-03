Anche quest’anno i Grammy Awards si confermano passerella di look glamour e spettacolari: dal pink look di Dua Lipa all’appeal romantico di Taylor Swift.

I premi più prestigiosi della musica richiedono un look mozzafiato, e anche in occasione dei Grammy Awards 2021, pur se senza pubblico, le star mondiali della musica non potevano venire meno a questo appuntamento ad alto tasso anche di fashion.

Versace, Gucci ed Oscar de La Renta dominano la scena con le loro creazioni cucite accuratamente sulle personalità dei protagonisti della serata: abiti che diventano una seconda pelle per chi li indossa.

Grammy Awards 2021: Dua Lipa, il nude look in rosa di Versace

Se i look di Elodie hanno dato spettacolo a Sanremo 2021 incantandoci più di tutti gli altri, in casa Grammy Awards il look che difficilmente sarà dimenticato è quello di Dua Lipa. Anche lei come la nostra Elodie, ha puntato su Versace, scegliendo un outfit di forte impatto.

La maison valorizza la sua tendenza di trasformare l’abito da sera in una seconda pelle, puntando su un nude look, fatto di cristalli e trasparenze: Dua Lipa infatti indossa un corpetto a forma di farfalla ricoperto di cristalli, sostenuto da un body. A ricoprirla una rete di cristalli, in rosa e azzurro, modellata sul suo corpo.

Un abito sexy ma molto delicato che esalta la sua silhouette e valorizza la sua personalità, puntando su colori che negli ultimi tempi le abbiamo visto indossare spesso.

Gli altri look della serata dei Grammy: Taylor Swift, Beyoncé, Billie Elish

Se da quelli esagerati e scintillanti possiamo rubare poco per il prossimo guardaroba primaverile alle porte, ci sono invece alcuni outfit essenziali ma importanti che potranno essere di grande ispirazione.

– Billie Eilish, fedelissima a Gucci come Harry Styles, sceglie una camicia finemente decorata con fiori e dettagli ad inchiostro stilizzati, bottoni dorati, vestibilità squadrata e leggermente oversize, a cui abbina pantaloni esattamente uguali. E ci ricorda che sì, i cappellini da pescatore andranno fortissimi anche in questa primavera.

– La fidanzatina d’America Taylor Swift non poteva che sceglie un abito floreale di Oscar De La Renta , trend romantico che richiama l’arrivo della primavera: un outfit bon ton con colletto, corto e ricoperto interamente di fiori, che sembrano quasi veri. Esagerare, sarà il motto da conservare per la bella stagione.

– Beyoncè invece esprime tutta la sua audacia in un mini dress in ecopelle, che le lascia le spalle ampiamente scoperte e si fascia sinuosamente sulla sua silhouette: un outfit total black firmato Schiaparelli, che stempera l’appeal da femme fatale con una sensualità grintosa.