Cos’è l’home staging? Tutto sull’arte dell’allestimento che valorizza gli immobili

Negli ultimi anni si fa un gran parlare di home staging: vediamo cos’è, come funziona e soprattutto quando è utile o necessario.

Quanti seguono programmi dedicati al settore immobiliare avranno di certo sentito parlare dell’home staging. Sapete cos’è? Si tratta di una tecnica molto utile, specialmente quando si deve acquistare una casa. Vediamo come funziona, quando si applica e qual è il tecnico che se ne occupa.

Home staging: cos’è e come funziona

Acquistare una casa è sempre un passo importante. Per la maggior parte delle persone, infatti, si tratta del nido della vita, di quel luogo dove si vivranno gioie e dolori, momenti di semplice quotidianità e, perché no, ricorrenze speciali. Non è un percorso semplice, tanto che gli psicologi identificano il trasloco come un evento particolarmente stressante. Fortunatamente, negli ultimi anni il settore immobiliare è cresciuto sempre di più, rendendo più agevoli le compravendite. Il merito è anche del cosiddetto home staging, che facilita molto le visite, sia per gli acquirenti che per i proprietari.

Come suggerisce l’espressione, l’home staging è un allestimento domestico, ma definirlo così è riduttivo. Si tratta, infatti, di una vera e propria arte, l’arte di preparare una dimora per la vendita o l’affitto. La creatrice di questo metodo innovativo è Barb Schwarz ed è grazie a lei se oggi ne sentiamo parlare così tanto. Quanti seguono programmi come Casa a prima vista, in onda su Real Time, avranno di certo notato come la tecnica riesca ad agevolare le visite nelle proprietà immobiliari.

Questo perché le case vengono allestite proprio per attrarre quanti più acquirenti possibili e portare a termine la trattativa. L’home staging, infatti, non comprende soltanto gli arredi, ma anche i complementi, i tessuti, i punti luce e i colori. Colui che se ne occupa, visto che confeziona in tutto e per tutto la residenza, può essere quasi paragonato a uno stilista.

In quali case si fa l’allestimento?

L’home staging è una strategia di marketing immobiliare, che non fa leva soltanto sulla bellezza degli ambienti domestici, ma anche sulle emozioni che gli stessi riescono a evocare sui visitatori. Questa tecnica può essere applicata a ogni soluzione, sia domestiche che lavorative. Si realizza sia in case abitate, quindi con mobili & Co., che in appartamenti vuoti. L’allestimento, è bene sottolinearlo, è temporaneo e spesso può essere composto da arredamenti in cartone, quindi non reali.

Affinché il progetto sia davvero appetibile deve essere studiato da un home stager, ossia un professionista esperto nell’arte della valorizzazione degli immobili, una specie di consulente d’immagine.