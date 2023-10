Quali sono i trend per i costumi di Halloween nel 2023: non possono mancare Barbie, Mercoledì Addams e anche… Taylor Swift!

Fantasmi, vampiri e streghe restano degli evergreen, adatti per bambini e per adulti, semplici da realizzare e sempre di grande fascino. Ma quali sono i costumi di Halloween più cool di questo 2023? Come ogni anno, i trend cambiano e alla collezione dei classici costumi se ne aggiungono alcuni che possono essere magari meno ‘spaventosi’, ma di certo più originali.

Da Barbie a Mercoledì Addams, da Lara Croft a Taylor Swift, ecco quali sono i costumi più gettonati per le feste di Halloween in questo 2023 che si avvicina alla conclusione!

Halloween 2023: come vestirsi da Barbie

Complice il successo della pellicola con protagonista Margot Robbie, quest’anno Barbie è diventata una delle regine anche tra i costumi di Halloween. Anzi, non sia di certo un personaggio horror, in questo 2023 potrebbe diventare addirittura il più gettonato in assoluto. Per realizzarlo, d’altronde, non serve molto: basta una tuta rosa, un foulard azzurro per i capelli e ovviamente gli immancabili occhiali da sole abbinati al rossetto, rigorosamente rosa.

bambole barbie e ken

Ad accompagnare Barbie, non può esserci che Ken. Per diventare il perfetto partner della bambola più famosa al mondo basta utilizzare una camicia hawaiana. Se poi si riuscisse a trovare anche una tavola da surf si diventerebbe davvero perfetti, delle autentiche copie di Ryan Gosling.

Altri costumi di tendenza per Halloween 2023

Se non mancano gli imitatori di Oppenheimer, il protagonista dell’omonimo film su Christopher Nolan (occorrente: abito scuro, camicia bianca, cravatta e occhiali tondi), ovviamente restano molto popolari alcuni dei personaggi più amati di Halloween e in generale di ogni festa: da Lara Croft, eroina dei videogiochi (immancabili in questo caso le pistole finte nella cintura con fondine) a Crudelia, un personaggio in bianco e nero che può essere imitato con una pelliccia sintetica su una sottoveste nera, da abbinare a guanti e rossetto rossi.

Tornando alle grandi protagoniste di questo 2023, non può mancare ovviamente Mercoledì Addams, salita alla ribalta grazie alla serie televisiva Netflix con protagonista Jenna Ortega. Per diventare la bambina della famiglia Addams basterà avere una camicia bianca con colletto nero, una gonna nera a pieghe, calze nere e ovviamente le immancabili trecce.

Costumi di Halloween 2023: spunta anche Taylor Swift

Tra i classici dei film horror, da Freddy Krueger a It, in questo 2023 sono però diventati super-popolari tra gli americani anche i cantanti. E non parliamo di rockstar che potrebbero avere un collegamento naturale con Halloween, come Marilyn Manson, i Kiss o addirittura Rob Zombie, quanto la regina delle popstar, Taylor Swift (accompagnata dal suo presunto fidanzato, il campione di football americano Travis Kelce).

Secondo quanto confermato dalle ricerche di Google, tutti vogliono essere Tay-Tay. Ma come ci si può trasformare in una piccola grande copia della cantante americana? Basta un body scintillante, simile a quello utilizzato dall’artista nel suo Eras Tour, oppure in alternativa un body con strass o un vestito con paillettes. Il tutto arricchito, se possibile, da un microfono o una chitarra rigorosamente rosa!