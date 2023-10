Vi presentiamo una selezione di poesie sulla guerra per riflettere su un argomento che, purtroppo, ancora oggi non è stato sconfitto.

Di poesie sulla guerra ce ne sono tantissime, molte delle quali scritte nei primi cinquant’anni del Novecento, quando la Prima e la Seconda Guerra Mondiale hanno distrutto le vite di milioni di persone. Vi proponiamo una selezione dei più bei componimenti sul tema.

Le più belle poesie sulla guerra

La guerra ha fatto parte della storia del genere umano fin dagli albori. Eppure, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci si aspettava che i popoli avessero imparato a convivere in pace. Gli orrori del conflitto risuonano ancora oggi, si leggono sui volti dei pochi sopravvissuti che sono ancora in vita. Nonostante tutto, le maggiori potenze del pianeta continuano a coinvolgere i cittadini, con metodi più o meno leciti, indottrinamenti che risuonano sempre identici, in battaglie che vanno a soddisfare e arricchire soltanto i vertici. Per riflettere su quanto accade ogni giorno nel mondo, in Paesi più o meno remoti, vi proponiamo una selezione delle più belle poesie sulla guerra.

Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

con le ali maligne, le meridiane di morte,

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

Valmorbia di Eugenio Montale

Valmorbia, discorrevano il tuo fondo

fioriti nuvoli di piante agli asòli

Nasceva in noi, volti dal cieco caso,

oblio del mondo.

Tacevano gli spari, nel grembo solitario

non dava suono che il Leno roco.

Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco

lacrimava nell’aria

Le notti chiare erano tutte un’alba

e portavano volpi alla mia grotta.

Valmorbia, un nome, e ora scialba

memoria, terra dove non annotta.

Marcia Notturna di Umberto Saba

Con le lanterne del tempo di guerra

si procede, e la luna ha un tenue velo,

tutte le chiare stelle ardono in cielo.

Oh, spegnete quei lumi, uomini, in terra!

Presso, nel mare, quell’argenteo gelo

trema, e ci segue. Ebbri di sonno, stanchi

di querelarsi e di cantare, i fanti

tornano sotto un luminoso cielo,

lungo il golfo che a me ricorda quello

dove nacqui, che a notte ha il tuo sorriso

malinconico, l’aria del tuo viso.

Cosi che intorno io mi ritrovi il bello

lasciato quando qui venni a marciare,

e i sonni dell’infanzia a ritrovare.

San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti

Di queste case

Non è rimasto

Che qualche

Brandello di muro

Di tanti

Che mi corrispondevano

Non è rimasto

Neppure tanto

Ma nel cuore

Nessuna croce manca

È il mio cuore

Il paese più straziato.

Promemoria di Gianni Rodari

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare

preparare la tavola,

a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte

né per mare né per terra:

per esempio, la guerra.

Fino a quando avrò di Samih al-Qasim

Fino a quando avrò pochi palmi della mia terra!

Fino a quando avrò un ulivo…

un limone…

un pozzo… un alberello di cactus!

Fino a quando avrò un ricordo,

una piccola biblioteca,

la foto di un nonno defunto… un muro!

Fino a quando nel mio paese ci saranno parole arabe…

e canti popolari!

Fino a quando ci saranno un manoscritto di poesie,

racconti di ‘Antara al-’Absi

e di guerre in terra romana e persiana!

Fino a quando avrò i miei occhi,

le mie labbra,

le mie mani!

Fino a quando avrò… la mia anima!

La dichiarerò in faccia ai nemici!

La dichiarerò… una guerra terribile

in nome degli spiriti liberi

operai… studenti… poeti…

la dichiarerò… e che si sazino del pane della vergogna

i vili… e i nemici del sole.

Ho ancora la mia anima…

mi rimarrà… la mia anima!

Rimarranno le mie parole… pane e arma… nelle mani dei ribelli!

Io vado, madre Di Abdulla Goran

Io vado, madre.

Se non torno,

sarò fiore di questa montagna,

frammento di terra per un mondo

più grande di questo.

Io vado, madre.

Se non torno,

il corpo esploderà là dove si tortura

e lo spirito flagellerà,

come l’uragano, tutte le porte.

Io vado…madre…

Se non torno,

la mia anima sarà parola …

per tutti i poeti.

I bambini giocano di Bertolt Brecht

I bambini giocano alla guerra.

E’ raro che giochino alla pace

perché gli adulti

da sempre fanno la guerra,

tu fai “pum” e ridi;

il soldato spara

e un altro uomo

non ride più.

E’ la guerra.

C’è un altro gioco

da inventare:

far sorridere il mondo,

non farlo piangere.

Pace vuol dire

che non a tutti piace

lo stesso gioco,

che i tuoi giocattoli

piacciono anche

agli altri bimbi

che spesso non ne hanno,

perché ne hai troppi tu;

che i disegni degli altri bambini

non sono dei pasticci;

che la tua mamma

non è solo tutta tua;

che tutti i bambini

sono tuoi amici.

E pace è ancora

non avere fame

non avere freddo

non avere paura.