Il Griffoncino di Bruxelles è un cane davvero particolare. Scopri tutto quel che lo riguarda e che carattere ha.

Il Griffoncino di Bruxelles rientra nella categoria dei cani medio piccoli da compagnia. Si tratta inoltre di una razza considerata molto particolare per via del carattere e del modo di porsi con gli altri.

Sebbene sia noto come originario del Belgio, negli anni è stato rivendicato da diverse altre nazioni ed è da sempre ritenuto davvero speciale. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere su questo cane per conoscerlo meglio.

Griffone di Bruxelles: caratteristiche principali della razza

Questo cane è noto per avere un carattere fiero e spavaldo. Molto intelligente, ha dei modi di fare che lo fanno sembrare quasi umano e che per questo lo rendono simpatico ed interessante.

griffoncino bruxelles

Di piccola taglia, in Belgio è noto anche come “Smousje” ed è il risultato di diversi incroci avvenuti negli anni. Di stazza medio piccola, pesa intorno ai 4 kg e può arrivare fino ai sei. Il suo fisico è solitamente compatto e robusto. Cacciatore di roditori, si mostra sempre pronto all’azione, grazie anche al suo temperamento allegro.

Temerario come pochi, è anche testardo e indipendente. Al contempo richiede però l’affetto e le attenzioni della famiglia della quale è molto geloso. Nonostante le dimensioni è anche sempre pronto a difendere chi ama e ciò ne fa, con i dovuti limiti, anche un cane protettivo.

Bisognoso di stare sempre al centro dell’attenzione si dimostra pronto a fare di tutto per ottenerla. Tenero e anche caparbio è quindi un cane che fa sicuramente compagnia, che vive benissimo in appartamento e che sa farsi valere mostrando al contempo il suo lato più tenero.

Griffoncino di bruxelles e prezzo

Quando si parla di Griffone di Bruxelles, il prezzo medio è intorno ai 1500 euro.

Si tratta però di una variabile che può cambiare in base all’allevamento scelto o alla presenza di difetti.

Per il resto, le spese per il mantenimento sono medie e riguardano i controlli periodici dal veterinario, le spese per il cibo, per i giochi utili ad intrattenerlo e quelle per l’eventuale cura del pelo che, tutto sommato, non richiede poi tante attenzioni.

Riproduzione riservata © 2022 - DG