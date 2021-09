Grey’s Anatomy 18 avrà ufficialmente luogo. Ecco tutte le informazioni di cui siamo in possesso sulla nuova stagione del medical drama.

Grey’s Anatomy 18 vedrà ufficialmente la luce. Il medical drama non ha finito di sparare le proprie cartucce e promette ancora una volta di inondare il pubblico di emozioni, quelle tipicamente vissute in una struttura ospedaliera. Introdotto sul piccolo schermo nel 2005 dal network ABC, ha saputo conservare un posto di rilievo nella programmazione americana e mondiale. Ecco tutte le notizie inerenti allo show: data di uscita, trama, cast, trailer e location.

Grey’s Anatomy 18: a quando l’uscita in Italia?

A metà giugno ABC ha reso noto il giorno di lancio del popolare show. I telespettatori americani avranno l’opportunità di seguire le vicende della season 18 a partire dal 30 settembre 2021. Già il mese precedente la rete aveva illustrato il palinsesto e lo aveva inserito. Gli inediti episodi saranno passati sempre il giovedì, tra Station 19 e Big Sky.

Il via alle riprese è stato dato in apertura di agosto. Previsto su Fox, l’approdo in territorio italiano non dovrebbe risentire di notevoli ritardi. Pertanto, una plausibile finestra temporale sarebbe a cavallo tra ottobre e novembre, o magari addirittura prima.

Grey’s Anatomy 18: la trama della serie tv

Dopo un’annata piuttosto pesante, in cui il Covid ha mantenuto un ruolo importante nella storia, la season 17 è passata ai posteri con un epilogo beneagurante. L’unica nota stonata è giunta dalla relazione tra Link e Amelia, la quale paressero ormai giunta al capolinea. Di conseguenza, è lecito solo lasciarsi andare a supposizioni.

Teoricamente Jo sarà alle prese con la parte di neo-mamma, mentre Owen e Teddy ricomporranno man man mano i cocci del loro rapporto. E poi, chissà, l’amore potrebbe tornare a bussare alla porta di Meredith: il candidato numero uno a rubarle il cuore sembra l’affascinante Cormac.

Grey’s Anatomy 18: il cast

Non ricompariranno tre dei storici protagonisti: Jesse Williams, interprete di Jackson Avery, l’italo-canadese Giacomo Gianniotti, alias il Dr. Andrew DeLuca, e Justin Chambers, ovvero Alex Karey. Se per i primi due l’uscita di scena è occorsa durante il diciassettesimo lotto di puntate, quest’ultimo si era già congedato nel corso della S16. Successivamente ha salutato pure Gregg German, ossia Tom Koracick.

Fanno il percorso inverso tre attori di grande levatura. In maniera ricorrente, Kate Walsh rindosserà il camice della dottoressa Addison Adrienne Forbes Montgomery. Inoltre, dalla premiere Kate Burton sarà nuovamente Ellis Grey. Visto che il motivo della spiaggia della S17 è terminato, rimane da scoprire il pretesto narrativo che gli sceneggiatori utilizzeranno per giustificarne il comeback nella serie. Infine, Peter Gallagher impersonerà il Dr. Alan Hamilton, il quale conosceva Ellis Grey e incontrerà Meredith nella prima puntata della S18.

Per quanto riguarda le conferme, saranno della partita: Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln); Jake Borelli (Levi Schmitt); Richard Flood (Cormac Hayes); Anthony Hill (Winston Ndugu); Camilla Luddington (Jo Wilson); Kelly McCreary (Maggie Pierce); Kevin McKidd (Owen Hunt); James Pickens Jr. (Richard Webber); Ellen Pompeo (Meredith Grey); Kim Raver (Teddy Altman); Caterina Scorsone (Amelia Shepherd); Chandra Wilson (Miranda Bailey).

Grey’s Anatomy 18: il trailer

Al momento non è disponibile nessun trailer circa la S18. Sebbene la premiere ufficiale disti in fondo poco, la rete ABC ha evitato di divulgare filmati per alimentare la curiosità dei fan. Perciò ci limitiamo a riportare sotto il teaser della S17:

Grey’s Anatomy 18: le location della serie tv

L’ospedale è un vero centro traumatologico avanzato di livello 1, sito a Seattle, nello Stato di Washington. Tuttavia, la maggior parte delle scene è stata ambientata negli studi. Una location reale è anche il Sepulveda Ambulatory Care Center, ubicato a North Hills, in California.

Per gli esterni è riconoscibile il KOMO Plaza, sede dell’omonimo canale televisivo affiliato della ABC. La casa di Meredith si trova veramente a Seattle, e più precisamente al 303 di W. Comstock Street, nel quartiere Queen Anne Hill.