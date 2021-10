Questa sera ci sarà un grande colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip.

Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola Pisu farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La Mirigliani è nota per essere l’imprenditrice dietro il celebre concorso di Miss Italiana.

La donna nel 2020 aveva denunciato il figlio per estorsione, minacce e violenza. “L’ho denunciato per salvarlo dalla droga”, aveva dichiarato la Marigliani.

Oggi la relazione tra madre e figlio sarebbe decisamente più serena. Ora Nicola Pisu è grato alla madre perché ha capito ciò che ha fatto per lui, che ha voluto solo il suo bene.

Patrizia Mirigliani nei giorni scorsi avrebbe inviato un messaggio in codice a Nicola per invitarlo a non farsi prendere in giro da Miriana Trevisan, altra coinquilina della casa più spiata d’Italia.

Secondo le prime indiscrezioni rilasciate dell’esperto di gossip, Amedeo Venza, Patrizia Mirigliani stasera potrebbe avere un confronto diretto con Miriana Trevisan all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La madre di Nicola Pisu avrebbe fatto piangere la povera Miriana nei giorni scorsi: “Un uomo non ha bisogno della mamma che entri a difenderlo” avrebbe poi dichiarato la Trevisan sul piede di guerra. La showgirl non avrebbe gradito l’intromissione della donna nella relazione tra lei e Nicola Pisu.

Ma mamma-chioccia, Patrizia Mirigliani, stasera ci sarà e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro.