Alex Belli è stato scoperto da alcuni coinquilini della Casa del GF Vip a concedersi alcuni momenti di intimità nel bagno.

Dopo che Soleil Sorge aveva beccato Nicola Pisu, ora anche il modello Alex Belli sembra essere stato pizzicato in un momento di intimità nel bagno della Casa. Su internet i commenti si sprecano e si scatenano le ipotesi. A quanto pare al GF Vip gli uomini del reality sembrano essersi ritagliati un spazio per la loro sessualità non facendo i conti però con chi li può scoprire.

Alex Belli si ritaglia un momento di intimità nel bagno della Casa ma viene scoperto

Nella Casa del GF Vip si esplicano anche alcune esigenze “intime” sopratutto da parte degli uomini. Dopo Nicola Pisu che era stato beccato dalla Stasi, ora è il turno di Alex Belli che su Twitter è da ore al centro del gossip per essere stato scoperto in bagno mentre si concedeva un momento di “intimità”. Ecco cosa è successo secondo le dichiarazioni riportate da blogtivvu.com: “Da stamattina le ragazze raccontano che ieri sera Carmen ha aperto la porta del bagno e trovato Alex in piena battaglia del 5 contro 1! E Gianmaria ha confermato di averlo trovato altre volte. Soleil ha beccato una volta Nicola.” Insomma, sul web si scatenano già con frasi esplicite e Alex Belli è stato beccato dai suoi inquilini. Come reagirà il modello a questo?