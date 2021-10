Katia Ricciarelli e Giucas Casella hanno raccontato di aver avuto una travolgente notte di passione e hanno svelato i dettagli piccanti dell’accaduto.

Sembra proprio che tra Katia e Giucas Casella ci sia stata una notte di passione diversi anni fa. Questa indiscrezione dei due non è sfuggita ad Alfonso Signorini che è noto per amare il gossip. I due hanno vuotato il sacco e rivelato alcuni dettagli piccanti durante la messa in onda del reality, lasciando di stucco i telespettatori.

Notte bollente tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella: le dichiarazioni dei due

L’ex voce lirica Katia Ricciarelli e lo showman Giucas Casella hanno passato una notte di passione insieme. I due si sono stuzzicati sul passato ricordando dettagli piccanti del loro incontro fugace. Dopo una prima titubanza, i due concorrenti del GF Vip si sono confidati su quella notte e, secondo le parole riportate da bigodino.it, Giucas dichiara: “Sì è successo, ma non ricordo in che città e quando. Roma forse. Purtroppo adesso non posso sposarla, ho una compagna. Però funziona tutto dove deve funzionare. La mattina sono sempre sull’attenti.”

A questo punto interviene anche Katia Ricciarelli che dichiara in modo schietto: “Giucas indossava un paio di mutande fantasia. Non aveva gli slip, ma proprio la mutande fino a metà coscia. Dopo quello che abbiamo fatto lui non se ne voleva più andare. Che faccia da sberle che hai Giucas. Lui non ha il coraggio di parlare, è un vigliacco. Qui nella casa mi punta con l’occhio e mi controlla. Mi sta sempre accanto ad ogni ora.” Che possa nascere un ritorno di fiamma fra i due gieffini?