In occasione di un’intervista Antonella Clerici racconta di come ha vissuto il periodo della menopausa e della conseguenze fisiche ed emotive su di lei.

Ai microfoni di Ok, Salute e Benessere Antonella Clerici racconta di un tema molto caro alle donne e anche delicato per certi versi: la menopausa. Durante quel periodo, anche per la conduttrice è ingrassata ed è stata tormentata dalle caldane, soffrendo anche di un profondo disagio psicologico.

Antonella Clerici racconta la menopausa con sincerità e schiettezza

In occasione dell’intervista, Antonella Clerici racconta del suo rapporto con la menopausa e delle conseguenze che quella condizione ha avuto per lei anche a lavoro. Senza mezzi termini, la conduttrice dichiara: “La pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica: ero proprio grossa. I vestiti non mi entravano e le costumiste erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto. Ironizzavo, mi prendevo in giro: avevo capito che era la chiave giusta per affrontare al meglio quel periodo. L’alternativa sarebbe stata buttarsi giù e lasciarsi andare ai ricordi delle taglie passate. Non è stato semplice fare i conti con questa nuova fisicità, soggetta per di più al giudizio di milioni di persone.”

A La Prova del Cuoco, durante la menopausa la conduttrice non è stata esonerata dalle difficoltà tipiche di questa condizione e racconta: “In quel periodo andavo in onda con il ventaglio, lo sventolavo come una matta e scherzavo con gli spettatori dicendo che era tutta colpa degli scaldoni.“