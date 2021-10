Anna Falchi si è voluta raccontare ai microfoni di Tv Talk dopo il recente ritorno sul piccolo schermo, parlando anche del periodo di lontananza dal mondo dello spettacolo, causato proprio da un suo sbaglio.

Anna Falchi è recentemente approdata a I Fatti Vostri, che condurrà con Salvo Sottile, e, per celebrare l’inizio di questa nuova avventura, ha deciso di raccontare alcune confidenze sulla propria carriera nel mondo dello spettacolo ai microfoni di Tv Talk. Proprio a proposito di questo suo nuovo impiego, le è stato chiesto come sta vivendo la presenza caratteristica di Michele Guardì: “Per me è molto rassicurante” ha risposto la Falchi. “Mi mancava una figura così in televisione, senza nulla togliere a Pippo Baudo che è stato il mio grande pigmalione. Mi rassicura perché in momenti di difficoltà sappiamo che se lui interviene è giustificato a farlo e raddrizza il tiro“.

Inevitabile, inoltre, una domanda sui primordi della sua carriera, quando il suo successo poggiava sulla sua sensualità. Si pente di aver fatto del nudo in passato? “Non mi pento ancora e comunque con il web sarebbe impossibile evitare certe immagini del passato. In realtà la vivo con serenità e ogni tanto ci provo ancora, come si dice in gergo mi sparo i miei ultimi colpi. Li guardo con malinconia“.

In seguito, Anna Falchi ha anche voluto parlare della sua “scomparsa” dagli schermi, e addita lei stessa come responsabile di questo allontanamento: “Ho provato a fare cinema, poi c’è stato un periodo in Tv con tanti successi. Poi ho sbagliato io, mi sono giocata male una carta e quindi ho ricominciato da zero con la gavetta. Cosa c’è di meglio della palestra de I Fatti Vostri. Con il tempo che passa si impara, invecchiare servirà pure a qualcosa, no?”. Parlando del futuro, invece, la conduttrice si dice “pronta a tutto” con l’esclusione dei reality, che definisce prove poco performanti dove “non si impara nulla”.