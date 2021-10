Nella sua rubrica su Instagram “A letto con Bianca” Bianca Balti parla ai suoi follower di come, nel processo della crescita, sia perfettamente normale perdere delle persone se queste non riescono a concepire il nostro nuovo modo di essere.

“Nel percorso della crescita è normale perdere delle persone“: esordisce così Bianca Balti nella nuova puntata della sua rubrica su Instagram “A letto con Bianca“. La top model spiega come il processo di crescita possa portare ad alienare o addirittura far arrabbiare coloro che ci stanno attorno, anche se ci vogliono molto bene e noi ne vogliamo a loro. La Balti spiega come sia perfettamente comprensibile cambiare idea, crescere, decidere che certe “regole” o atteggiamenti non fanno più per noi, e come sia normale “rendersi conto di avere nuove necessità, nuovi limiti individuali”. Necessità e limiti che, però, non a tutti andranno bene, poiché “non tutti si evolvono con noi”.

Bianca Balti insiste molto su questi ultimi punti: solo perché chi ci sta attorno sembra non approvare o capire la nuova versione di noi stessi, non bisogna rinunciare alla crescita. In un altro esempio, la top model originaria di Lodi spiega come alcune persone, anche quelle che amiamo, potrebbero aver beneficiato delle nostre debolezze in modo inconscio, e nel momento in cui diventiamo forti e imponiamo le nostre necessità queste persone finiscono per sentirsi spaesate. L’invito della Balti ai suoi follower è quello di “non rinunciate mai alla vostra crescita, non rinunciate mai a far valere la vostra voce, non rinunciate mai a dire quello che pensate e a dire quello che non vi va più solo per far piacere agli altri.“