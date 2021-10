Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti in compagnia della piccola Vittoria sul proprio profilo di Instagram, ma le storie rivelano alcuni incidenti dietro le quinte…

“Vittoria è come me” aveva commentato qualche giorno fa Chiara Ferragni su di un esilarante video pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Non sorprende, quindi, vedere nuovamente mamma e figlia nuovamente insieme per scattare qualche altra foto “instagrammabile”. E l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia ribadisce nella didascalia l’intensità del legame con la figlia, scrivendo “She’s my best friend” (È la mia migliore amica). Insomma, tutto pare perfetto: occhioni azzurri sgranati, scambi di sorrisi che vanno dal divertimento più assoluto all’intenerito, abbracci che lasciano intendere quanto affetto c’è tra le due… Eppure, sbirciando dietro le quinte, ecco che scopriamo che agli scatti è seguito qualche incidente di percorso.

Nelle storie di Instagram di Chiara Ferragni, infatti, vediamo che Vittoria non può davvero fare a meno del suo gioco preferito: i capelli della mamma! La piccola è seduta sul seggiolone con tanti giochi colorati davanti a sé, ma ha occhi (e soprattutto mani) solamente per la chioma bionda della mamma. E così tira, tutta felice del suo gioco, mentre la Ferragni cerca di liberarsi tra una lamentela per il dolore e la tenerezza della scena. Quando finalmente ci riesce, tuttavia, ecco che il divertimento abbandona l’espressione di Vittoria per lasciar spazio allo sbigottimento e alla sorpresa: “Dov’è finito il mio gioco?!”, pare stia pensando.