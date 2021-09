Dopo tanti anni di totale immersione nello sport, il noto schermitore torna di nuovo in un reality spinto dalla moglie

“Volete che vi dica la verità? È stata mia moglie Olga a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero molto titubante“. Con queste ironiche parole Aldo Montano, famoso campione italiano di scherma, ha rivelato il motivo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in partenza il 13 settembre in prima serata su Canale 5.

Dopo ben 15 anni, in cui partecipò a “La Fattoria”, Montano sbarca nuovamente in un reality, con una carica positiva non indifferente, mantenendo sempre e comunque i piedi per terra: “Conto di fare una buona figura, sapete che sono competitivo e che mi piace vincere: sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere” ha dichiarato al Corriere della Sera.

Pare che per Aldo Montano il GF Vip sia stata una vera e propria sorpresa: “E’ successo che mi telefonasse un caro amico, uno degli autori del programma: anziché farmi i complimenti per la medaglia mi ha detto che sarei stato dei loro…” ha dichiarato. Nonostante una iniziale remora nell’iniziare questa esperienza che, è evidente, si sa quando comincia e non si sa quando finisce (13 dicembre, ma conoscendo Alfonso Signorini, chi lo sa!) sua moglie Olga ha saputo progergli la giusta “chiave di lettura”: “Mi ha convinto: forse le sfagiolava l’idea di non avere tra i piedi un pensionato rompiballe…” commenta lo schermitore con ironia.

Numerosi sono gli scogli con cui lo sportivo dovrà cimentarsi nel corso della sua permanenza nella casa più famosa di Cinecittà: primo fra tutti, un solo bagno per tante persone, una eventuale noia, ma anche l’osservazione h 24 e il e la mancanza di contatto con l’esterno.

E per quanto riguarda i rapporti con gli altri inquilini? Montano è ben lieto di rincontrare Katia Ricciarelli, con cui ha mantenuto buoni rapporti nel corso degli anni, sicuro di stringere un legame con Manuel Bortuzzo, per via della passione per lo sport che li lega e ammette che, nonostante le tentazioni che potrebbero presentarsi, rimarrà sempre fedele alla sua amata Olga: ” «Dovrei garantirlo al 100%, ma mettiamola così: sarei un fesso se facessi uno sgarbo alla mia famiglia».

E voi come vedete Aldo Montano all’interno della Casa?