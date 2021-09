Le principesse etiopi, concorrenti del Gf Vip 6, non hanno suscitato la simpatia della maestra di canto Anna Pettinelli che non ha perso tempo a lanciare un commento al veleno.

Ieri sera è cominciato ufficialmente il Grande Fratello Vip 6. Tra le protagoniste e concorrenti della serata non potevano mancare le “principesse etiopi”: Clarissa, Jessica e Lucrezia. Numerose sono state le critiche social alle ragazze che figurano come unico concorrente ma tra i tanti che non le hanno apprezzate, spunta Anna Pettinelli. La maestra di Amici si scaglia contro di loro con un commento al veleno su Twitter.

Anna Pettinelli e il commento velenoso contro le “principesse etiopi” al GF Vip 6

Non è certo la prima volta che Anna Pettinelli dice la sua in modo velenoso e schietto. Anche ad Amici ha spesso avuto dei battibecchi proprio per il suo essere spudorata nel relazionarsi con gli altri. Questa volta, nel mirino della maestra ci sono Clarissa, Jessica e Lucrezia, le “principesse etiopi”, che ieri sera hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6. Con un commento su Twitter la Pettinelli non fa mistero del fatto che il trio non le è gradito: “Ma ’ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!” Bè, insomma, la Pettinelli non si smentisce e conquista la simpatia di una parte dei telespettatori che ridono del commento indirizzato alle concorrenti.