L’attore noto per aver interpretato il tenente Mauser è morto a 84 anni per cause naturali, nel suo appartamento in Florida.

Icona anni’60, l’attore Art Metrano è morto all’età di 84 anni nel suo appartamento, per cause naturali. Un altro big del cinema lascia per sempre il grande schermo dopo raggiunto un’invidiabile carriera. I suoi siparietti comici con l’agente di polizia Carey Mahoney hanno accompagnato una generazione.

Art Metrano è morto all’età di 84 per cause naturali

L’attore statunitense Art Metrano, aveva 84 anni e una bellissima carriera cinematografica alle spalle. Per la vecchiaia aveva deciso di vivere in Florida con la sua seconda moglie Jamie Golder. Tutti lo conoscono per aver interpretato il simpatico tenente Mauser in Scuola di polizia 2 e 3 ma la carriera di Metrano è più vasta. Dopo aver esordito negli’60 in qualche serie TV, nel 1973 Art recita nella pellicola Un duro al servizio della polizia e due anni dopo in L’uomo più forte del mondo. Da qui il successo non fa che aumentare per il simpatico tenente che, prima di Scuola di Polizia, recita nel 1981 in La pazza storia del mondo.