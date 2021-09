A quanto pare la pace tra Raffaella Fico e Mario Balotelli si sta già inclinando a causa di un’accusa che la showgirl avrebbe fatto al calciatore al GF.

Raffaella Fico è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. Dopo poco tempo nella casa, la showgirl e modella torna a parlare dell’ex Mario Balotelli e del suo ruolo di padre della piccola Pia. Dopo un commento della Fico, Balotelli non ne può più e replica sui social.

Raffaella Fico accusa Balotelli: la replica del calciatore sui social

E’ noto che tra Raffaella Fico e Mario Balotelli i rapporti siano stati molto tesi, sopratutto alla nascita della piccola Pia. I rapporti si erano poi sistemati e ricuciti e i due sembravano andare d’accordo e aver ritrovato la serenità per la loro bambina. A quanto pare però, per Raffaella il risentimento è ancora tangibile e, appena aver varcata la porta rossa del GF Vip 6, ha dichiarato: “Mario non si è voluto prendere le sue responsabilità quando è nata Pia ed io mi sono dovuta rimboccare le maniche. Ora è cambiato, vorrei solo fosse più presente. Potrebbe fare di più per sua figlia“.

Dopo questa “accusa” della showgirl siciliana, Balotelli si difende e commenta sui social: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!” Il commento non è rivolto direttamente alla Fico ma è molto probabile che questa sia una reazione dopo le dichiarazioni della showgirl.