Ha fatto discutere la scelta di Eleonora Cecere di abbandonare il Grande Fratello: l’ex gieffina rompe il silenzio.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, i telespettatori sono rimasti sorpresi dalla scelta di Eleonora Cecere, delle Non è la Rai, di abbandonare il reality. Il tutto è avvenuto dopo che la concorrente ha ricevuto una sorpresa inaspettata dal marito Luigi.

Durante la visita, il marito di Cecere ha richiesto la sua presenza a casa perché, a detta sua, tutti in casa sentivano la sua mancanza. Ma c’era qualcosa di più dietro queste parole? La gieffina non ci ha pensato due volte e ha fatto i bagagli per tornare a casa. Ma la sua decisione ha fatto esplodere la polemica sui social.

Grande Fratello: polemica social per la scelta di Eleonora Cecere

Presto sui social molti utenti hanno attaccato la concorrente e il marito per la scelta presa. In molti, infatti, non hanno apprezzato la richiesta di Luigi Galdiero di far abbandonare il GF alla moglie e, ancor di più, hanno criticato la decisione presa dalla concorrente.

Per questo, una volta tornata a casa, Eleonora ha deciso di rompere il silenzio attraverso i suoi canali social.

Attraverso un lungo post, Cecere ha spiegato come sono andate realmente le cose.

“Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione” scrive l’ex gieffina.

Ma non solo.

Eleonora Cecere confessa: “Essere una mamma significa…”

Senza scendere troppo nei dettagli, la Cecere rivela: “Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita“.

Poi aggiunge: “Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni“.

Infine, conclude: “Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni, e spero che continuerete a supportarmi nel mio percorso“.