Al Bano e Madonna e quel legame inaspettato: il cantante italiano svela i dettagli del presunto flirt in famiglia.

Al Bano ha sganciato la bomba confermando il flirt tra sua figlia Jasmine Carrisi e David Banda Ciccone, figlio della popstar internazionale Madonna. In un’intervista al Corriere della Sera, il cantante pugliese ha rivelato come i due giovani si siano conosciuti durante un evento esclusivo organizzato in Puglia nel 2022, in occasione del compleanno di Madonna, che era in vacanza con la sua famiglia e amici. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia bomba.

Al Bano: la figlia Jasmine ha un flirt con il figlio di Madonna

Il celebre cantante pugliese ha raccontato: “Una volta ero a una festa con Madonna e la sua famiglia. Uno dei suoi figli adottivi iniziò a interessarsi a mia figlia Jasmine“.

Il flirt sembra non aver avuto seguito a lungo termine, poiché, come sottolinea il cantante, David è presto ripartito per gli Stati Uniti, mentre Jasmine è rimasta in Italia. “Sono cose da ragazzi” ha commentato ironicamente Al Bano, senza dare troppa importanza alla breve conoscenza.

Madonna

Anche la stessa Jasmine ha confermato di aver partecipato al famoso evento in onore della regina del pop. “È stato incredibile” ha detto Jasmine, ricordando come suo padre abbia cantato “Ave Maria” alla festa di Madonna, un’esibizione che ha reso la serata ancora più speciale per lei.

Jasmine ha anche rivelato di non aver parlato direttamente con Madonna.

Al Bano e Madonna: una collaborazione che dura da anni

Non è la prima volta che Al Bano e Madonna si incrociano nel mondo dello spettacolo.

Già nel 2021, infatti, il cantante era stato invitato a un altro compleanno della popstar, dove aveva emozionato gli ospiti cantando alcuni brani italiani tra cui “Felicità” e “Caruso”.

Al Bano ha raccontato che molti membri dello staff di Madonna sono di origine italiana, e che durante l’evento l’accoglienza calorosa nei suoi confronti lo aveva profondamente colpito.

Tuttavia, il flirt tra Jasmine e David, per quanto breve, ha suscitato curiosità e interesse tra i fan.