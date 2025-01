Le parole di Giglio al Grande Fratello fanno esplodere la polemica sui social: “Adamo ed Eva erano uomo e donna”.

Un’inaspettata polemica è esplosa sui social a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Luca Giglio, concorrente del Grande Fratello. Durante una conversazione con il compagno di gioco Javier Martinez, Giglio ha fatto un commento sulla natura e sulle relazioni che ha scatenato critiche pesanti. La discussione, che ha avuto luogo in un momento notturno, ha toccato il tema dell’orientamento sessuale di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e il suo recente coming out. Ma scopriamo quali sono state le parole che hanno acceso la polemica social.

Grande Fratello: le parole di Luca Giglio su Zeudi Di Palma

Durante il dialogo, Giglio ha dichiarato: “Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello” riferendosi probabilmente all’attrazione di Zeudi Di Palma per Helena Prestes.

Non contento, ha proseguito con un’affermazione che ha suscitato ancor più polemiche: “Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna“.

Questa dichiarazione ha generato un’ondata di critiche sui social, dove molti utenti hanno accusato Giglio di esprimere opinioni omofobe.

Alfonso Signorini

Nonostante le dure critiche, alcuni utenti hanno cercato di difendere Giglio, e hanno sostenuto che le sue parole non fossero offensive, ma una “battuta infelice“. Secondo questi, Giglio stava solo commentando la rivelazione di Javier Martinez sulla bisessualità di Zeudi, cercando di ironizzare sulla situazione.

Tuttavia, la reazione di gran parte del pubblico è stata decisamente negativa e ha dimostrato l’importanza di rispettare ogni orientamento sessuale senza fare battute che possano risultare offensive.

Il coming out di Zeudi Di Palma al Grande Fratello

La discussione è stata innescata dalla rivelazione di Zeudi Di Palma riguardo il suo orientamento sessuale.

Durante una diretta del Grande Fratello, l’ex Miss Italia ha condiviso con gli altri concorrenti la sua esperienza di coming out.

“Fin da piccola so di essere bisessuale” ha raccontato, spiegando anche le difficoltà vissute nel rivelare il suo orientamento al suo ex compagno, che non aveva accettato la sua attrazione per le donne.