Perla Vatiero è la nuova finalista del Grande Fratello, mentre Giuseppe viene eliminato. La reazione di Mirko Brunetti spiazza tutti.

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena, con la nomina dei nuovi finalisti del reality e l’eliminazione di alcuni concorrenti. Tra i momenti più interessanti della serata c’è stato il televoto flash che ha portato all’eliminazione di Giuseppe Garibaldi, ma non solo.

Infatti, il pubblico ha anche scelto come prossima finalista la concorrente Perla Vatiero. Ma come ha preso la notizia Mirko Brunetti presente in studio? La reazione dell’ex fidanzato ha spiazzato tutti. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello: Mirko Brunetti si commuove in diretta

La serata del 21 marzo ha visto l’eliminazione di tre concorrenti e la proclamazione di tre finalisti. Alessio è stato il primo a lasciare la Casa dopo le nomination di lunedì. Successivamente, un televoto flash ha portato all’eliminazione di Federico, mentre Simona è stata proclamata finalista, unendosi a Beatrice, Rosy e Massimiliano.

Alfonso Signorini

Un secondo televoto flash ha coinvolto i concorrenti superstiti, portando alla sfida tra Perla e Giuseppe. Nonostante l’emozionante finale, Giuseppe è stato eliminato mentre Perla ha guadagnato il suo posto nella finale, ottenendo il 46% delle preferenze.

Ma a spiazzare il pubblico è stata la reazione di Mirko che è scoppiato in lacrime dall’emozione.

Grande Fratello: finalisti ed eliminati

Oltre a Mirko, anche Giuseppe è scoppiato in lacrime dopo il verdetto del televoto. Infatti, il concorrente ha dovuto lasciare la Casa ad un passo dalla finale, nella delusione più totale.

Le preferenze del pubblico sono state: Perla 46%, Greta 30% e Giuseppe 24%.

Ma chi vincerà l’edizione del GF? Ad oggi la preferita del pubblico rimane Beatrice Luzzi, prima finalista. Tuttavia, nella finale dovrà vedersela con Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. Ormai manca poco alla finalissima tanto attesa.