La migliore amica di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro, ha annunciato di aver fatto ricorso alla fecondazione assistita.

Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, e Davide Simonetta hanno aperto un nuovo capitolo della loro vita, annunciando di voler diventare genitori attraverso la fecondazione assistita. L’influencer ha condiviso questo momento intimo con i suoi seguaci su Instagram, suscitando reazioni di sostegno e solidarietà.

In un lungo post, Veronica ha svelato i dettagli di questo percorso, evidenziando la sua volontà di sensibilizzare sul tema e di offrire supporto a chi si trova in una situazione simile. Questa decisione arriva dopo il loro fidanzamento lo scorso luglio, quando Davide ha chiesto a Veronica di diventare sua moglie.

Veronica Ferraro: il desiderio di diventare mamma

Mentre vediamo sgretolarsi il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, l’unione tra Veronica e Davide è più saldo che mai. I due, infatti, hanno deciso di compiere il passo successivo e cercare di avere un figlio.

In un lungo post Instagram, Veronica ammette: “Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli“.

Tuttavia, nel post Veronica chiarisce che non ha mai sentito il peso sociale di doversi creare una famiglia. Ma adesso anche per lei è giunto il desiderio di maternità.

Veronica Ferraro: un messaggio di solidarietà

L’intento del messaggio condiviso dall’influencer è quello di sensibilizzare i suoi follower sul tema della fecondazione assistita, ma anche di trasmettere un messaggio di solidarietà.

Alla fine del post, infatti, scrive “Non sono solita condividere cose così private ma spero davvero che il mio percorso io possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia. Io e Dave abbiamo davanti a noi tanti step che devono andare bene e se non andranno come spero, ci riproveremo se ne avremo la possibilità. Tutte le mie good vibes a voi, e mandatele anche a me“.