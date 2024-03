Gioia immensa per Miriam Leone tornata sul set dopo la nascita del suo primo figlio. Sui social le foto e il racconto.

Dopo essersi assentata dalle scene di lavoro per portare avanti la gravidanza, Miriam Leone è tornata sul set. Ad annunciarlo la stessa attrice che ha condiviso la sua gioia con i fan attraverso alcune foto pubblicate su Instagram con tanto di “piccolo errore”…

Miriam Leone, il ritorno sul set dopo l’arrivo del figlio

Miriam Leone

Miriam Leone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto per festeggiare il ritorno al lavoro dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Dopo mesi di assenza, ecco la donna tornare sul set con un grandissimo entusiasmo.

La Leone ha condiviso diverse foto: un selfie col trucco e poi un altro con tanto di bigodini in camerino. Poi anche uno scatto mentre spinge la carrozzina dentro alla quale c’era, ovviamente, il suo piccolo Orlando. “È primavera! Prima giornata sul set dopo la nascita del nostro bebè…”, ha scritto nella didascalia del post. “Abbiamo ricevuto un regalo bellissimo per il cucciolo e poi, camminando per strada, sono entrata in un laboratorio da cui usciva profumo fragrante di pane e di zucchero e mi hanno regalato una colomba pasquale”.

Il piccolo errore

Dopo aver pubblicato le varie foto, l’attrice ha condiviso le stesse sulle stories facendo anche notare un piccolo errore commesso.

“La foto nel post era intenzionalmente così, ma non so perchè sia stata tagliata male”, ha scritto con tanto di hashtag #Babybrain, ovvero quella particolare condizione di una donna nel periodo subito dopo il parto in cui si verifica un deficit di memoria e attenzione.

Sarà davvero così? Vedremo se nei prossimi scatti dell’attrice vi saranno ulteriori “errori” o “dimenticanze”. Intanto ben tornata a lavoro Miriam!

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice con i relativi commenti ricevuti: