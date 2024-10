Google Earth si arricchisce di foto storiche: si può tornare fino al 1930

Google Earth si arricchisce di foto storiche: si potrà tornare indietro nel tempo fino al 1930, viaggiando da una città all’altra.

Viaggiare nel tempo, per scoprire com’è cambiato il mondo negli ultimi 100 anni, sarà possibile grazie all’ultima funzione di Google Earth. Con il nuovissimo aggiornamento, la piattaforma si arricchisce di foto storiche, che mostrano le trasformazioni di città, foreste, laghi e aree rurali.

Su Google Earth arrivano le foto storiche: si viaggia nel tempo

Immaginate di avere una macchina del tempo a disposizione e di poter viaggiare per il mondo, arrivando a esplorare le città a partire dal 1930. Tutto questo sarà possibile grazie al nuovissimo aggiornamento di Google Earth, che consente di fare veri e propri tour virtuali con foto storiche che documentano le trasformazioni di alcune delle località più importanti del globo.

La funzione sarà disponibile in un primo momento per Londra, Berlino, Varsavia e Parigi, poi verrà estesa al resto del pianeta. La maggior parte delle zone verrà mostrata a partire dal 1945, ma in alcune si potrà arrivare fino agli anni Trenta.

Con Google Earth si potrà vedere, ad esempio, com’era Milano prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, sbirciando i vari quartieri, alcuni dei quali neanche esistevano. Oppure, si potranno osservare i villaggi medievali della Bosnia o le regioni fluviali del Paraguay.

Google Earth: foto storiche per combattere la crisi climatica

Google Earth non sarà utile soltanto ai semplici curiosi, ma anche agli storici e agli urbanisti, che potranno utilizzarlo per monitorare e studiare i cambiamenti del territorio e della società. Non solo, le foto storiche potranno contribuire a sensibilizzare la popolazione mondiale sulla crisi climatica.

Negli ultimi cento anni, infatti, non sono state solo le città a modificare la propria conformazione, ma anche le foreste, i laghi e le aree rurali. L’attività umana, oggi è impossibile negarlo, ha portato a un cambiamento climatico con cui tutti stiamo facendo i conti.

Per attivare Google Earth – per ora in Italia si può tornare indietro solo fino al 1984 – bisogna accedere alla versione browser, selezionare nel menu in alto “Visualizza” e poi cliccare su “Livelli”.