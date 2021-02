Le gonne della primavera 2021 sono un tripudio di colori e tessuti vivaci. Sono il must-have con cui celebreremo la primavera ogni giorno.

Con i saldi invernali agli sgoccioli, il nostro cuore e il nostro sguardo vanno alle tendenze della primavera 2021, e in particolar modo alle gonne. Lunghe o corte, dai modelli più variegati saranno loro le vere e indiscusse protagoniste must have.

Sarà un po’ l’aria di Bridgerton e un po’ la voglia di romanticismo che la bella stagione dei fiori d’arancio suggerisce da sempre, ma è certo che dovremo convincerci che questa primavera sarà più in gonna che pantaloni.

Gonne primavera 2021: in tulle e plissé

Due modelli che da qualche anno a questa parte rubano la scena, ma in questa primavera 2021 diventano assoluti protagonisti: due tessuti romantici come il tulle e il plissé saranno quel tocco che renderà il nostro look più fiabesco.

– In colori pastellati, ma anche scuri, magari in ecopelle o in cotone, andate oltre l’idea di romanticismo: la gonna plissé ama essere lasciata libera e svolazzante facendosi quanto più leggera possibile. E corta o lunga gioca anche con con i tagli asimmetrici.

– Da portare a vita alta con un top crop oppure con una camicia aperta e una t-shirt, le ballerine mancate riempiranno con immensa gioia l’armadio delle gonne in tulle, corte o lunghe. Ci fanno sentire un po’ drama queen come ci insegna il punk, nella loro eleganza da smorzare con dei combat boots o un paio di stivali bassi.

Gonne a campana 2021: una primavera da vera lady

Con la gonna a campana, strizzando l’occhio agli anni ’50 e ’60, c’è solo da giocare e divertirsi a creare look romantici, ma anche da scomporre e sdrammatizzare. A corolla, a ruota o svasata, il punto vita che valorizza la silhouette è il fulcro e principio di tutto.

Fonte foto: https://it.shein.com/Fold-Pleated-Floral-Skirt-p-1629839-cat-1732.html

– La fantasia, prima di ogni cosa: le stampe fiorate su fondo nero sono l’ideale per una gonna da portare elegante con un paio di décolléte, ma da trasformare in un modello everyday con un paio di sneakers in plateau o platoform.

Fonte foto: https://www.zalando.it/anna-field-gonna-a-campana-black-an621b08h-q11.html

– Più sbarazzina è la gonna a campana midi: fluida, a pieghe naturalmente pret a porter, da indossare con un paio di cuissard per un effetto sexy o con un paio di ballerine o sandali bassi per un look bon ton.