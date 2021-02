Due outfit da cui lasciarsi ispirare li ha indossati Letizia di Spagna, che pur ispirandosi a Kate Middleton, per noi resta la fashion queen incontrastata delle royal woman.

Appena il tempo di concentrarsi sulla giacca in tweed di Kate Middleton – must have per la primavera 2021 in arrivo – che Letizia di Spagna ci ci attira tutte a sé. Stavolta con ben due outfit, da fare subito nostri.

Anche lei come molte royal lady in questo periodo decide di riscoprire qualche capo del guardaroba indossato un po’ di tempo fa da affiancare a qualcosa di nuovo e creare diversi accostamenti, per un saggio riciclo. Un’altra lezione da apprendere.

Letizia di Spagna: il look elegante in blazer

Cominciamo allora dal look chic ed elegante che Letizia ha indossato per un evento virtuale in occasione del Día de Internet Segura – SID 2021, dedicato alla sicurezza online.

Sceglie, e qui si ispira agli ultimi outfit indossati da Kate per le videocall, un outfit da working girl: blazer verde a cui abbina una leggera e basic maglia celeste, creando un effetto cromatico rasserenante, decisamente adatto al mood della tematica trattata. Si tratta ad ogni modo di un tailleur verde da taglio classico firmato Hugo Boss. Un’idea perfetta da copiare per le nostre video call o per un colloquio di lavoro virtuale.

Letizia Ortiz e la gonna plissettata da sogno

Visto che le gonne plissettate saranno super trendy in questa primavera, Letizia ci ispira ancora una volta: rispolvera infatti la famosa maxi gonna plissé nera con effetto sfumato rosa, firmata dal brand britannico Reiss, in occasione della cerimonia dei premi AMP per il giornalismo.

Un outfit che slancia la figura e che la Ortiz ha valorizzato con un paio di stivali neri in camoscio dal tacco vertiginoso e una maglia nera basic. La gonna fu già indossata dalla regina, che nello scorso anno l’ha scelta un paio di volte in occasione di eventi e premiazioni dal vivo. Deve avere un certo debole per questo outfit.

Prendiamo esempio quindi, e se avete gonne plissé in armadio che non indossate da un po’ di tempo, sappiate che il momento è arrivato. E se sono così particolari, scegliete sempre un sopra basic così da concentrare l’attenzione solo sulla gonna. Letizia Ortiz docet!